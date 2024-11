Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, nella zona industriale di Rende. Due le auto coinvolte. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per il trasporto in ospedale dei due guidatori. Secondo quanto si è appreso non avrebbero riportato gravi ferite.