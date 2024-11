Una persona è rimasta ferita in modo non grave a seguito di un incidente verificatosi a Rende, in contrada Settimo lungo Via Cristoforo Colombo. L'uomo era a bordo di uno scooter entrato in collisione, per cause in corso di accertamento, con un veicolo proveniente in senso contrario. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 per il trasporto all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale mentre il personale della Deam Sud ha proceduto al ripristino del manto stradale.