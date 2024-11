Un vero e proprio arsenale è stato rinvenuto, durante un'operazione di controllo del territorio, all'interno di un garage di Quattromiglia di Rende

COSENZA - “In trent’anni di carriera un arsenale così non lo avevo mai visto”. Il commento è del Questore di Cosenza Luigi Liguori ed esprime con chiarezza la portata del sequestro di armi da guerra e munizioni compiuto nel corso della notte dagli agenti della polizia di stato. La santabarbara era nascosta in uno dei tanti box di un palazzo situato nella zona dello svincolo autostradale di Cosenza Nord, a Quattromiglia di Rende. Un edificio anonimo, uguale a tanti altri, prevalentemente abitato da studenti universitari. Ma che celava nei seminterrati kalashnikov, mitragliatrici, fucili a pompa e migliaia di munizioni di grosso calibro. Un arsenale, in parte con la matricola abrasa, del valore di circa 100 mila euro, probabilmente nella disponibilità delle cosche locali. Il box, uno dei tanti del complesso residenziale denominato “Il Girasole”, non era affittato. Sono in corso gli accertamenti per risalire al reale utilizzatore. Su questo punto il Questore ha lasciato intendere che l’indagine è in fase avanzata e che nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità. Coperte dal segreto istruttorio le modalità che hanno consentito alla polizia di rinvenire le armi. L’ipotesi più accreditata è la soffiata di uno dei tanti pentiti che da qualche tempo collaborano con la giustizia. All’interno del box è intervenuto per i rilievi anche personale della Polizia Scientifica. Ecco l’elenco completo delle armi, sia corte che lunghe, alcune nascoste all’interno di borsoni, altre accuratamente celate all’interno di buste di plastica, recuperate e sequestrate dalle forze dell’ordine.



Pistola mitragliatrice MB40;



Due mitragliatrici mod. AK47, comunemente noti come kalashnikov.



Mitragliatrice STEN NK2 equipaggiata con due caricatori vuoti.



Fucile a Pompa ESCORT privo di caricatore



Mitragliatrice calibro 9 marca Luigi Franchi mod. 57 con tre caricatori vuoti



Pistola mitragliatrice con tre caricatori vuoti



Mitragliatrice della quale non è stato possibile rilevare la marca, con due caricatori vuoti



Due Moschetti Beretta mod. 38A calibro 9.



Fucile mitragliatore marca THOMPSON submachine GUN calibro 45 con un caricatore vuoto.



Fucile modello 98.



Fucile da caccia Breda.



Mitragliatrice TOMMY GUN calibro 45 con caricatore a disco.



Due pistole Beretta modello F ed FS calibro 9x21 con caricatori vuoti ed un puntatore laser



Migliaia di cartucce di vario calibro in corso di quantificazione