Illeso il conducente. Al momento non si riscontrano fuoriuscite di gas, ma per motivi di sicurezza sono stati allontanati i residenti e chiuse le vie limitrofe

Un’autocisterna contenente circa 10mila litri di gpl si è ribaltata nella zona industriale di Rende, in via Diaz. Illeso il conducente.

Sul posto è inteventuta una aquadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende. Una squadra specializzata del nucleo regionale LPG/NBCR dei vigili del fuoco in arrivo da Catanzaro procederà al travaso e la messa in sicurezza del sito.



Al momento non si riscontrano fuoriuscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione. In via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, sono state allontanate dalle abitazioni alcune famiglie e chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro.