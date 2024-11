Due squadre dei vigili del fuoco sono prontamente intervenute a Rende in Via Marconi, all'altezza dell'incrocio con Via Louise Braille, per bloccare una copiosa fuoriuscita di gas metano, causata da una rottura della condotta.

Evacuazione non necessaria

L'episodio si è verificato poco dopo le ore 15 nei pressi dello svincolo autostradale, nella zona di Quattromiglia. Secondo quanto si è appreso non è stato necessario procedere all'evacuazione degli edifici circostanti.

In corso i lavori di ripristino

Sul posto sono già al lavoro anche i tecnici dell'Italgas, anche con mezzi di scavo. Il traffico, disciplinato dagli agenti della polizia municipale, è stato deviato su percorsi alternativi.

La nota di Italgas

Riceviamo e pubblichiamo: "Un portavoce Italgas informa che questo pomeriggio in via Marconi un’impresa estranea a Italgas, impegnata in alcuni lavori sui sottoservizi, ha danneggiato una condotta del gas provocando una fuoriuscita. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici del Pronto Intervento Italgas che hanno messo in sicurezza la condotta danneggiata e avviato le operazioni di riparazione. Da una prima valutazione del danno, i tecnici Italgas ritengono di poter garantire la continuità del servizio alle utenze collegate al tratto di rete interessato".