Un vasto incendio è divampato nella notte nella zona di campagna tra Nogiano e il costone del Tracciolino, noto ristorante di cucina tipica locale, nel territorio di Rende, in provincia di Cosenza. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento caldo, si sono rapidamente propagate, rendendo difficili le operazioni di spegnimento per i vigili del fuoco, intervenuti sul posto per contenere il rogo e monitorare la situazione.

La zona colpita dalle fiamme è impervia e di difficile accesso, il che sta complicando ulteriormente l’intervento delle squadre di soccorso. Essendo notte, inoltre, i Canadair non possono entrare in azione, lasciando ai soli mezzi di terra il compito di arginare il fuoco e proteggere eventuali abitazioni nelle vicinanze.

Le forze dell’ordine sono sul posto per verificare eventuali rischi per la sicurezza dei residenti, mentre i vigili del fuoco proseguono le operazioni di contenimento. Al momento non si segnalano evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione per prevenire il propagarsi delle fiamme verso zone abitate.

Gli aggiornamenti sull’incendio e sugli sviluppi delle operazioni di spegnimento verranno forniti nelle prossime ore.