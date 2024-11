Lungo la ss106, tra Corigliano e Rossano, da un lato ci sono le 'europee', dall'altra le 'nere'. Prezzi modici, tanta clientela: un business per pochi.

di Angelo De Luca e Cristina Iannuzzi

Il prezzo del piacere, a Corigliano, costa 25 euro. Lungo la ss106, da un lato ci sono le "europee" (albanesi e romene su tutti), dall'altra le "nere" (a maggioranza nigeriane).

La prostituzione a basso costo, in Calabria, genera soldi e business per 'ndrangheta, alienazione e silenzio per le ragazze di strada.

Siamo stati una giornata a Corigliano per vedere cosa c'è dentro questo mondo di sfruttamento e perversione.