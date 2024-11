DOCUFILM SHOCK. Racconti di una giornata nella tendopoli dimenticata da Dio di San Ferdinando. Un nostro reporter ha documentato l'inferno. Questo il promo del docufilm che andrà in onda venerdi alle 21.15 su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Saverio Caracciolo ha filmato la vita all'interno della Tendopoli di Rosarno, mangiando e dormendo con i migranti, per realizzare un docufilm a tratti scioccante per LaC. Conoscere le condizioni di vita dei migranti che sono riusciti ad arrivare in Calabria è fondamentale, soprattutto ora che l'Europa sembra dominata dagli impulsi xenofobi.

Qui l'anteprima.

Nera la Notte, dentro la tendopoli di Rosarno

Il docufilm integrale sarà trasmesso venerdì alle 21.15 su LaC canale 19, o in streaming su www.lactv.it