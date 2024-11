Il tribunale di Cosenza ha fissato il calendario delle sedute per imprimere un'accelerazione al procedimento

Un calendario di tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì, per tre volte al mese da gennaio prossimo a giugno, per imprimere un'accelerata al processo "Reset". Il tribunale collegiale di Cosenza, al termine della seconda udienza dibattimentale, ha emesso un’ordinanza che fissa le sedute processuali da svolgere esclusivamente nell’aula bunker distrettuale di Lamezia Terme, visto l’elevato di imputati, 123, gran parte dei quali sottoposti a misura custodiale, di tipo carceraria e domiciliare.

Com’è già emerso nella prima udienza dibattimentale, dove erano stati sentiti il vice questore Fabio Catalano e il colonnello Raffaele Giovinazzo, il presidente Ciarcia ha spiegato che per tutto il mese di dicembre l’aula bunker sarà occupata, come da disposizione della presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Catanzaro, Gabriella Reillo, per lo svolgimento dell’udienza preliminare della maxi inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro denominata "Maestrale-Carthago".

