Le operazioni di soccorso sono state difficili per via delle onde, della risacca e degli scogli insistenti nell’area. I due giovani sono stati poi trasferiti al porto di Tropea

Una brutta avventura per due bagnanti di nazionalità straniera che a causa di un repentino mutamento delle condizioni meteomarine, nella giornata di ieri 26 agosto, sono rimasti intrappolati su uno scoglio in località Capo vaticano del Comune di Ricadi. In particolare, a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 1530 dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, gli operatori hanno appreso l’imminente situazione di pericolo.

Ricevuta la notizia, sono stati prontamente attivati i soccorsi con l’invio in zona della motovedetta CP 808 e del battello veloce GC 315 dislocato nel porto di Tropea congiuntamente ad altro battello pneumatico veloce messo a disposizione da parte di un diving locale. Nell’occasione erano stati allertati anche gli assetti di soccorso del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per l’eventuale recupero tramite risalita del costone roccioso.

Le operazioni di soccorso condotte con i mezzi nautici della Guardia Costiera si sono rivelate particolarmente difficili a causa del moto ondoso, della risacca e dei numerosi scogli affioranti, molto pericolosi in quanto le condizioni di luce ne impedivano la piena visibilità. I militari, dopo aver recuperato le persone ed essersi sincerati sulle condizioni di salute hanno ricondotto i giovani nel porto di Tropea.

