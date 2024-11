VIDEO | L’anziano padre del primo cittadino finito agli arresti domiciliari: «Vorrei non si distruggesse in un attimo tutto quello che ha fatto mio figlio. Speriamo ritorni presto la pace»

È visibilmente provato Francesco Lucano, il papà di Mimmo, sindaco di Riace dopo le ultime vicende che hanno visto il figlio finire agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la successiva “fine” del modello di accoglienza noto in tutto il mondo: «Vivo questi giorni con apprensione, vorrei non si distruggesse in un attimo tutto quello che ha fatto mio figlio riconosciuto da tutto il mondo - ha dichiarato ai nostri microfoni Francesco Lucano - Adesso questo ministro dell’Interno lo sta demolendo. Speriamo che tutto vada bene, che ritorni la pace e ritorni la vita come una volta. Mio figlio è una persona leale e altruista quello che fa lo fa per gli altri».

