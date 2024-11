«Se dovessero passare altri tre o quattro giorni senza avere notizie sui fondi per Riace, chiuderemo tutto e restituiremo anche i fondi raccolti con le donazioni. Quello di Riace non è uno Sprar qualunque, abbiamo bisogno di fondi altrimenti non copriremo nemmeno i debiti». Lo ha detto all'Agi il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dopo l'ipotesi circolata nelle ultime ore secondo la quale il ministero dell'Interno starebbe sbloccando i fondi per il sistema di accoglienza degli immigrati nella cittadina in provincia di Reggio Calabria.