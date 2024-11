L'impatto tra una Renault e una Ford verificatosi nei pressi della galleria della Crocetta. Per fortuna nessuno dei tre occupanti degli autoveicoli è rimasto ferito

È stata da poco riaperta al traffico la Statale 107 nel tratto compreso tra Paola e San Fili, chiuso alla circolazione questa mattina a causa di un incidente verificatosi nei pressi della galleria della Crocetta. Per causa in corso di accertamento due veicoli, una Renault e una Ford, sono entrate in collisione mentre procedevano lungo la medesima corsia di marcia.

L'impatto è stato violento, ma per fortuna nessuno dei tre occupanti degli autoveicoli è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.