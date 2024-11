A poche ore dalla “caduta” dell’amministrazione comunale di Ricadi arriva un’altra tegola per l’ente. In queste ore, infatti, si sono presentati in municipio i militari della Guardia di finanza di Vibo Valentia per acquisire documentazione. Da quanto è stato possibile apprendere, le fiamme gialle starebbero setacciando in particolare l’ufficio tecnico, guidato dall’architetto Vincenzo Calzona.

Non è escluso che l’attività possa interessare anche altri settori del Comune, che da appena 48 ore ha perso la sua guida politico-amministrativa dopo le dimissioni di sette consiglieri che hanno determinato la fine anticipata della consiliatura targata Giulia Russo. Non è la prima volta, in ogni caso, che forze dell’ordine acquisiscono documenti all’interno del Comune costiero, dato che già in passato si sono verificate attività analoghe anche di altre forze di polizia.