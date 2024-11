Rapinata una filiale della banca senese a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia.

Ricadi (VV) – Due rapinatori, armati di pistola, sono entrati nella sede del Monte dei Paschi a Santa Domenica di Ricadi, e hanno aggredito e picchiato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Ancora da quantificare il bottino portato via dai due rapinatori. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per identificarli.