Ritrovato vicino casa, e in buone condizioni, l'anziano scomparso a Ricadi: l'uomo ha trascorso due notti fuori casa, in un casolare abbandonato

L'anziano, che soffre di Alzheimer, si era allontanato da casa due giorni fa, facendo scattare subito l'allarme in famiglia, che aveva avviato le ricerche con l'aiuto di Vigili del fuoco e Carabinieri. Si era rifugiato in un vecchio casolare a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, nella frazione di Ostigliadi. E' stato ritrovato in stato confusionale e condotto immediatamente per accertamenti all'ospedale di Tropea.