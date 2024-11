L'uomo, di nazionalità romena, stava per imbarcarsi su un volo diretto a Londra. E' risultato destinatario di un mandato d'arresto europeo per produzione e traffico di sostanze stupefacenti

E' stato fermato dalla polizia di frontiera dell'aeroporto di Lamezia Terme, B.O. 27 anni, di nazionalità romena. L'uomo, destinatario di un mandato d'arresto europeo per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, stava per imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stansted. A seguito delle verifiche sulla Banca dati Schengen, è risultato ricercato dopo una condanna per produzione e traffico di sostanze stupefacenti emessa nel giugno del 2013 dal tribunale di Mehedinti.