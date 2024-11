Si tratta di Giuseppe Gallo, 32 anni, era ricercato dalla Polizia di tutta Europa per truffa e riciclaggio. E' stato individuato ed arrestato a Locri

Era ricercato dalle forze di polizia di tutta Europa perche' condannato il 13 febbraio scorso dal Tribunale di Liegi (Belgio) per truffa e riciclaggio in concorso. I Carabinieri lo hanno arrestato in una via del centro di Locri (Rc), eseguendo cosi' il mandato d'arresto europeo emesso a suo carico. Si tratta di Giuseppe Gallo, 32 anni, di origine belga. L'arresto e' stato eseguito dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e dai militari della stazione di Sant'Ilario dello Jonio (Rc), a conclusione di una serie di ricerche. (AGI)