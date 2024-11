L'uomo era stato condannato in Cassazione a 2 anni di reclusione per violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale per fatti accaduti a Polistena

RIMINI - Era appena arrivato a Cattolica per trascorrere una settimana di vacanza, incurante della pena di 2 anni per violenza, lesioni personali, minacce e ingiurie a pubblico ufficiale, cui era stato condannato dalla Cassazione. L'uomo, originario di Polistena - nel reggino- è residente in Svizzera dove lavora come operaio di una ditta di costruzioni, dal 2003. Il 37enne alloggiava a Cattolica con moglie e tre figli ed è stato rintracciato dagli agenti della divisione Anticrimine della Polizia di Stato tramite la scheda elettronica fornita dall'hotel per l'accesso alla camera. Quando gli agenti sono arrivati in albergo per arrestare il ricercato, l'uomo era già scappato, ma è stato fermato due ore dopo e trasferito nel carcere di Rimini.