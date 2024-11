Si tratta di un cittadino iracheno di 31 anni, accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. È stato intercettato e condotto in carcere dagli agenti della Questura

Era gravato da un mandato di cattura internazionale perché appartenente ad un'associazione a delinquere finalizzata alla immigrazione clandestina, un reato per il quale è prevista la reclusione fino a 12 anni, e per questo ricercato sull'intero territorio europeo. Ad intercettarlo a Cosenza sono stati gli agenti della Digos, in collaborazione con il personale dell'ufficio immigrazione. Si tratta di un 31enne, A.H., di nazionalità irachena. È stato condotto in carcere.