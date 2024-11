L’uomo, sul quale pendeva un’ordinanza per l'espiazione di pena detentiva è stato intercettato sulla statale 106 jonica nei pressi del comune di Torre Melissa

Un uomo di 56 anni, C.G., napoletano, è stato arrestato da agenti della squadra volanti della Questura di Crotone. Sull'uomo pendeva un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila per l'espiazione di pena detentiva. C.G. era sottoposto, tra l'altro, a foglio di via obbligatorio. Avendo ricevuto notizia della presenza in città dell'uomo, è stata intensificata da parte della Polizia l'attivita' di controllo del territorio, con l'impiego di numerosi equipaggi della Questura, volta all'individuazione del ricercato, intercettato, a bordo di un'autovettura, sulla S.S. 106 jonica nei pressi del comune di Torre Melissa (Kr), mentre viaggiava in compagnia di un'altra persona pregiudicata. Dopo gli accertamenti di rito, l'arrestato e' stato accompagnato a Napoli dove espiera' la reclusione.