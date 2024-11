L'uomo aveva intimato alla 40enne di consegnargli 30 euro per poi strapparle la borsa: di fronte alla resistenza della donna, l'aveva prima minacciata di morte e poi colpita più volte con un cacciavite. Rintracciato dai carabinieri, ora è in carcere a Paola

I carabinieri di Borgo Panigale, a Bologna, hanno arrestato un 45enne, pregiudicato, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la tentata rapina e le lesioni personali aggravate commesse verso la metà di luglio nei confronti di una 40enne.

Il provvedimento è stato emesso dal gip, su richiesta del pm, dopo che la vittima, che si stava prostituendo nella zona di Zola Predosa, è stata avvicinata da un'auto con a bordo il 45enne che conosceva da poco il quale, in un primo momento le ha intimato di consegnargli 30 euro per poi, subito dopo, strapparle la borsa che aveva a tracolla. Di fronte alla resistenza della 40enne, l'uomo l'ha minacciata di morte e ha iniziato a colpirla più volte con un cacciavite su braccia e gambe, per poi allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. In ospedale la donna è stata medicata e dimessa con 3 giorni di prognosi.

Dopo la denuncia della donna, sono scattate quindi le indagini, che hanno portato ad individuare il presunto responsabile della rapina. Elementi essenziali ed importanti al fine di ricostruire l'intera vicenda, sono state le testimonianze raccolte nonché la visione di tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, risultate molto utili per ricostruire i momenti salienti dell'accaduto e scoprire l'identità dell'uomo. Dopo un mese circa dall'episodio, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo in Calabria, in una spiaggia in provincia di Cosenza. Il 45enne, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Paola.