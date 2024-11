È in corso la ricerca di un ragazzo smarritosi nei pressi del lago Costantino, area ricadente nel comune di San Luca. Un'area impervia del parco nazionale dell’Aspromonte, che ha reso necessario l'intervento delle squadre territoriali dei vigili del fuoco di Bianco e Gambarie e gli specialisti del SAF provenienti dal comando provinciale.

L'allarme sembra sia stato lanciato dalla madre del ragazzo, avventuratosi da solo per un'escursione. Il genitore, messosi in contatto con la sala operativa provinciale di viale Europa, ha raccontato di aver sentito telefonicamente il figlio il quale, sempre per quanto comunicato dalla madre, dovrebbe essere in buone condizioni di salute. È stato lui stesso a chiedere aiuto alla perché in difficoltà sul ritrovare il sentiero del ritorno. Le notizia sono ancora frammentarie, perché i soccorritori non hanno ancora raggiunto l'area indicata. Sul posto anche il carabinieri forestali.