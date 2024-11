Il giornalista è stato totalmente scagionato dalle accuse piovutegli addosso in seguito alla pubblicazione della relazione sullo scioglimento del Comune di Taurianova

È stato assolto dall’accusa di ricettazione con la formula “perché il fatto non sussiste” il giornalista Agostino Pantano. Ad emettere la sentenza che scagiona il cronista sono stati, nel pomeriggio di oggi, i magistrati del Tribunale di Palmi.



Lo stesso era finito a processo con l’accusa di aver pubblicato una relazione sullo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova in un articolo pubblicato nel 2009 sul quotidiano “Calabria Ora”, di cui era responsabile per la redazione “Piana”. Articolo che suscitò la reazione dell’ex sindaco Rocco Biasi, il quale, pur non essendo sindaco all’epoca dello scioglimento, si sentì chiamato in causa da alcuni passaggio della relazione che lo riguardavano.



A distanza di due anni, il Tribunale di Cosenza ha archiviato quella querela per diffamazione ma ha rinviato la posizione del giornalista alla Procura di Palmi ipotizzando il reato di ricettazione, data la natura “riservata” delle informazioni divulgate da Pantano.