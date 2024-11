Vendevano preziosi in oro senza le dovute autorizzazioni, questo quanto emerso dai controlli effettuati della Polizia su un’attività commerciale. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e denunciati i titolari

Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Paola, nel corso di specifici servizi mirati alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio disposti dal Questore di Cosenza Luigi Liguori ha denunciato per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, G.E.N. di 55 anni e R.S.S. di 24 anni.

In particolare nel corso i controlli si sono concentrati su un esercizio commerciale per la vendita di bigiotteria, situato nel centro di Paola, in quanto esistevano fondati sospetti che nel suo interno si effettuasse la vendita di preziosi, attività non autorizzata.

Gli agenti di polizia hanno riscontrato nel locale la presenza di G.E.N., nei cui confronti in passato era stato emesso provvedimento di revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi in quanto resasi responsabile del reato di ricettazione.

Considerati i precedenti la donna è stata quindi sottoposta a perquisizione personale. Nonostante la stessa cercasse inutilmente di impedire agli operatori di Polizia di procedere, gli agenti hanno trovato all’interno della borsa di sua proprietà un sacchetto contenente diversi oggetti preziosi in oro, dei quali non sapeva fornire spiegazioni circa la provenienza.

Inutili erano i tentativi, sia da parte della persona perquisita che della titolare dell’attività commerciale, di sottrarre agli agenti il sacchetto in questione attraverso goffe manovre per liberarsene.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto perciò ad un’accurata ispezione del locale in questione. All’interno di una cassaforte c'erano riposti numerosi oggetti preziosi ed in oro dei quali la titolare non era in grado di produrre alcun documento idoneo ad attestarne la proprietà.

I poliziotti hanno proceduto, pertanto, alla denuncia delle citate persone per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.