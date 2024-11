Il business illecito, finito nel mirino della Procura di Vibo Valentia, ha portato a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere

VIBO VALENTIA - Eseguite a cura della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia e della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale di Catanzaro, alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di soggetti ritenuti responsabili in concorso di riciclaggio di autovetture di ingente valore economico che avrebbero fruttato un giro d'affari di 250.000 euro. Le accurate indagini, anche tecniche, sono state coordinate dalla Procura di Vibo Valentia ed hanno consentito di scoprire un sodalizio criminale dedito al riciclaggio di veicoli di provenienza delittuosa, con ramificazione in tutta Italia.

Operazione "Auto da sogno" - E' stata eseguita allo scalo aeroportuale di Lamezia Terme ed a Vibo Valentia, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vibo, Gabriella Lupoli, nell'ambito dell'operazione "Auto da sogno" tesa a stroncare un riciclaggio di auto con un giro di affari di oltre 250mila euro. Agli arresti domiciliari sono finiti: Daniele Pirozzi, 32 anni, di Vibo Valentia, e Lillo Giovan Battista Ooardi, 41 anni, di Lamezia Terme. Entrambi sono accusati dal pm Alessandro Pesce di riciclaggio di veicoli di ingente valore, falso ideologico e materiale in relazione alla contraffazione dei documenti delle auto.

Le indagini. L'operazione della polizia stradale di Vibo e Catanzaro e' scaturita da una complessa attivita' di indagine scaturita dal sequestro di un'autovettura Audi Q5 del valore di 40mila euro effettuata nel catanzarese ed a seguito di segnalazione della Motorizzazione civile di Vibo per anomalie nella documentazione presentata ai fini dell'immatricolazione in Italia del veicolo. Intercettazioni telefoniche e ambientali hanno poi consentito di individuare nella concessionaria vibonese "Dream Cars" di Pirozzi, lo snodo di un rilevante traffico di auto di dubbia provenienza, tutte oggetto di intermediazione ad opera di Lillo Giovan Battista Odoardi. Sequestrati 5 Suv e 2 berline di grossa cilindrata con il telaio contraffatto che risultavano importate dalla Germania con falsi contratti di acquisto.

VAI ALLA SEZIONE TG PER GUARDARE IL SERVIZIO COMPLETO