I giudici stabiliscono la pena definitiva: 2 anni e 4 mesi di reclusione

Vibo Valentia - La Corte di Cassazione ha condannato l'ex presidente della sezione civile del Tribunale di Vibo Valentia, Patrizia Pasquin, alla pena definitiva di 2 anni e 4 mesi. Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico i reati contestati al magistrato nell'ambito dell’operazione "Dinasty 2" condotta nel 2006 dalla Direzione distrettuale antimafia. In primo grado Patrizia Pasquin era stata condannata a 14 anni e 6 mesi di reclusione. Pena ridotta in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Salerno, il 24 maggio 2013, a 2 anni ed 8 mesi. Nel corso del secondo grado di procedimento quattro capi d'imputazione a carico del magistrato erano stati dichiarati prescritti, mentre per altri 19 l'ex magistrato era stata assolta.