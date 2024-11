Il ragazzo di Curinga non ha avuto contatti neppure con i familiari ed è stato posto immediatamente in isolamento domiciliare

Uno studente universitario di rientro da Roma ed originario di Curinga, nel Lametino, sottoposto al tampone per Covid 19 in uno dei laboratori mobili allestiti lungo l'autostrada del Mediterraneo è risultato positivo.

Il ragazzo, completamente asintomatico, è stato immediatamente posto in quarantena e non ha avuto contatti con i familiari. Il giovane, fa sapere il sindaco di Curinga Vincenzo Serrao, si è ritirato immediatamente in una casa in isolamento dove trascorrerà i canonici quindici giorni e poi sarà sottoposto ad un nuovo tampone. Si tratta del primo caso di Covid-19 a Curinga, il decimo nel Lametino.