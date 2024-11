Il giovane era giunto sulle coste reggine in uno dei recenti eventi migratori ed era poi stato trasferito all'hub Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Rientra in territorio italiano dopo un decreto di espulsione e viene arrestato. Nei guai un cittadino egiziano A.M., 27 anni. In particolare lo scorso 5 luglio, il giovane è giunto a Siderno (Reggio Calabria) a seguito di uno sbarco clandestino intercettato dalla Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica.

Il 27enne è stato poi foto segnalato e trasferito al Regional Hub S.Anna di Isola di Capo Rizzuto dove da controlli esperiti da personale della Squadra Mobile di Crotone è emerso che in data già nel settembre del 2020 lo straniero era stato colpito da Decreto di espulsione dal Territorio nazionale nel quale si faceva espresso divieto di rientrare nel territorio dell’Unione Europea prima che fossero decorsi tre anni dalla data della sua effettiva espulsione.

Alla luce di ciò, gli operatori hanno proceduto all’arresto del cittadino egiziano. Inoltre allo stesso è stata notificata un’ordinanza, emessa nel settembre del 2020, dal magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha accertato la sua pericolosità sociale ed ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. All’esito dell’attività esperita, il cittadino egiziano, su disposizione dell’Ag procedente, è stato trasferito nella Casa circondariale di Crotone e giudicato con rito per direttisima.