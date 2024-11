Il Coordinamento nazionale antimafia smentisce la notizia di una presunta inaugurazione a Limbadi del Centro studi per la legalità e l'antimafia

Il Coordinamento nazionale antimafia Riferimenti smentisce la notizia di una presunta inaugurazione a Limbadi del Centro studi per la legalita' e l'antimafia, piu' conosciuto come "Universita' dell'antimafia". Da giorni,infatti, sembra circolino inviti in tal senso per il 18 p.v.,addirittura con l'organizzazione di un convegno di cui Riferimenti e' all'oscuro.



Riferimenti precisa che niente ha a che fare con la notizia diffusa ne' tanto meno con l' organizzazione di un eventuale convegno e che ,qualsiasi iniziativa riguardante il centro studi di Limbadi verra' comunicata a tempo e luogo in via ufficiale dal Coordinamento stesso ,unico organismo autorizzato a farlo in quanto titolare del bene confiscato,dopo di aver concordato una comune linea d'azione col Ministero dell'Interno col quale l'associazione e' in stretto contatto operativo.



La struttura necessita ancora di molte cose e soprattutto il progetto va colmato di contenuti concreti,venendo a mancare i quali e' impossibile procedere.Riferimenti non puo' essere lasciata sola ma ha bisogno di agire col conforto delle Istituzioni centrali e periferiche.fDa mesi ,infatti,si cerca di informare in tal senso l'Ente regione che ,nella vicenda dovrebbe avere un ruolo di primo piano unitamente allo stesso Ministero ,senza ottenere,pero' ,alcun risultato.Stanti cosi le cose ,si diffida qualunque altro soggetto ad intervenire impropriamente sull'intera questione complessa e delicata sulla quale decidere spetta soltanto e unicamente al CoordinAMento antimafia Riferimenti.