Gli appostamenti effettuati in un’area posta lungo la strada provinciale 247 Moccone-Rose, in località Guzzolini. Elevate oltre 6mila euro di sanzioni

Gli uomini del Corpo Forestale del Comando Stazione di Spezzano della Sila hanno individuato e sanzionato alcune persone responsabili di abbandono indiscriminato di rifiuti.

In particolare, durante uno specifico servizio di controllo, con appostamenti mirati, in un'area posta lungo la strada provinciale 247 Moccone-Rose, in località Guzzolini, oggetto di continui abbandoni di spazzatura di ogni tipo il personale del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso alcune riprese video, ha accertato l’identità degli automobilisti che, transitando lungo l'arteria, abbandonavano sul luogo i rifiuti.

In sole due settimane del mese di ottobre sono state elevate oltre 6000 euro di sanzioni, ma sono ancora al vaglio diverse altre immagini girate sul posto. Le operazioni condotte dal Comando Stazione Forestale di Spezzano della Sila si inseriscono nell’ambito di una campagna di controllo e di intensificazione delle attività a contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono e deposito incontrollato di rifiuti che purtroppo non risparmia alcune zone incantevoli dell'altopiano silano.