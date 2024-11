Sono stati immortalati dalle foto trappole piazzate dai carabinieri forestali della stazione Parco di Lorica e sanzionati per un ammontare complessivo di 4.200 euro.

Immortalati dalle telecamere

Si tratta di alcune persone colpevoli di aver indiscriminatamente abbandonato sacchi di spazzatura in località Agnara di San Giovanni in Fiore, territorio peraltro ricadente nei confini del Parco della Sila. I militari sono risaliti ai colpevoli grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza precedentemente installati, ed alle targhe degli automezzi utilizzati. Dall’inizio dell’anno, sempre per lo stesso motivo, sono state elevate multe per quasi ventimila euro.