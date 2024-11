Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha chiesto la prefetto Luisa Latella la convocazione urgente di un incontro per fare il punto della situazione

Un nuovo allarme sulla gestione dei rifiuti è lanciato dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che ha chiesto al prefetto, Luisa Latella, “la convocazione urgente di un incontro per fare il punto sulla delicata ed esplosiva situazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

“È un incubo che assilla non solo il capoluogo di regione – ha dichiarato Abramo - ma che sta ossessionando anche molti comuni della provincia, segnatamente quelli della fascia jonica, dove già si registrano situazioni non più tollerabili”.

Abramo si è detto “certo che il prefetto Latella, con l'autorevolezza e la competenza dimostrata in materia di smaltimento dei rifiuti in altre regioni meridionali, saprà individuare, insieme alla Regione, i provvedimenti più opportuni per evitare un’altra emergenza ambientale alla vigilia della stagione estiva”