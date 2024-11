Stop alle operazioni di raccolta. Lo ha deciso la società che gestisce l'impianto

CELICO (CS) - Nei mesi scorsi è stata al centro di una vera e propria battaglia. Comuni da una parte, associazioni ambientaliste e comitati civici dall’altra. Oggetto del contendere: l’ampliamento dell’utilizzo per consentire di gestire l’emergenza rifiuti in Calabria. Da oggi la discarica di Celico è chiusa a tutti. Lo ha deciso la MIGA, la società che gestisce l’impianto. La ragione sarebbe di natura economica: i i ritardi dei pagamenti, da parte della Regione Calabria, per il conferimento e lo stoccaggio dei rifiuti. L’azienda lamenta di non aver ancora ricevuto i soldi relativi agli ultimi sei mesi. Circostanza che a sua volta impedisce alla MIGA di far fronte alle spese di gestione dell’impianto e agli stipendi dei dipendenti.