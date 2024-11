Potrebbe esserci una nuova emergenza rifiuti nelle strade di Lamezia Terme. Le operazioni di raccolta nei prossimi giorni saranno rallentate.

Lo ha annunciato la stessa Lamezia Multiservizi spiegando che l’impianto Daneco ha problemi tecnici e questo inciderà sia sulla raccolta che sul conferimento dei rifiuti in discarica.



«Il Comune di Lamezia Terme – spiega una nota - per ovviare a tali criticità, ha richiesto l’autorizzazione ad accedere presso altri siti regionali, ottenendo di poter conferire i rifiuti presso l’impianto di Alli in provincia di Catanzaro. Detta soluzione non è risultata tuttavia essere esaurientemente risolutiva, per l’impossibilità del sito di Alli, di ricevere il conferimento oltre che del comune lametino anche degli altri comuni della provincia.Stante la situazione attuale, l’azienda lametina è costretta a subire un decisivo rallentamento nel servizio quotidianamente reso, con conseguenti disagi ai cittadini».



«A tal proposito, appellandosi al senso civico di ogni cittadino, dalla dirigenza della Lamezia Multiservizi, arriva una richiesta di comprensiva e fattiva collaborazione, invitando - si chiude la nota - a non abbandonare i rifiuti lungo le strade cittadine, ed ammonendo ad escludere ogni altra qualsiasi soluzione»