I carabinieri del Noe di Catanzaro, coadiuvati dalla locale stazione dell'Arma, hanno svolto un'attività ispettiva nel centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee, ubicata alla frazione Torretta di Crucoli, frazione del comune di Crucoli, in provincia di Crotone. Il centro, situato in località Piano di Pasqua, è stato sequestrato in quanto sarebbe stato utilizzato illecitamente per lo stoccaggio di altre tipologie di rifiuti urbani e non.

Al termine degli accertamenti, è stato denunciato il responsabile del servizio di gestione dei rifiuti, per aver violato la normativa in materia ambientale. Il centro di stoccaggio, per una superficie di 1.500 mq, ha un valore complessivo di circa 300.000 euro.