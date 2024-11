Vibrata protesta di un nutrito gruppo di lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti a Vibo Valentia che, questa mattina, si sono radunati al Comune per rivendicare l’estensione dell’orario di lavoro con il nuovo gestore del servizio: la ditta EcoCar che da qualche giorno ha preso il posto della Dusty.

Si tratta dei dipendenti part-time che da tempo chiedono il prolungamento dell’orario di lavoro e quindi la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Si erano già appellati, tramite i rappresentanti sindacali, all’amministrazione comunale affinché le loro istanze venissero accolte nel momento del passaggio di consegne tra le ditte. La nuova azienda non avrebbe però inteso recepire le loro richieste e, quindi, accompagnati dal rappresentante dello Slai Cobas Nazzareno Piperno, i lavoratori si sono ripresentati in Municipio mettendo in atto la forte protesta. «Siamo qui per risolvere definitivamente il problema - hanno detto -, non accetteremo altre promesse o rinvii».



La situazione di tensione venutasi a creare nell’androne al primo piano di Palazzo Luigi Razza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto si sono portati gli agenti della Digos e della Squadra volanti della Questura nonché una pattuglia dei carabinieri. La situazione sembra ora essere sotto controllo ma i lavoratori appaiono determinati a farsi ricevere e a far valere le proprie ragioni.