Dopo l'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, i legali di De Gaetano esultano e sperano che anche i giudici reggini rivedano le loro decisioni, cancellando la carcerazione preventiva, definita 'ingiustificata'.

Esprimono soddisfazione i legali di Nino De Gaetano, Danilo Leva e Antonello Madeo, dopo la decisione odierna della corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che aveva confermato gli arresti domiciliari per l'ex assessore. Per la Corte non sussisterebbero più le esigenze di custodia cautelare.



"Ci auguriamo - dichiarano Leva e Madeo - che l'accoglimento delle nostre tesi difensive da parte della suprema corte, sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, possa favorire una diversa valutazione da parte dei giudici reggini" sulla "ingiustificata carcerazione preventiva".



I legali infine sottolineano una coincidenza: 'Proprio oggi era stato notificato al nostro assistito il decreto di fissazione del giudizio immediato. Circostanza che ne ha di fatto impedito l'immediata scarcerazione per scadenza dei termini". Una notizia che, fanno notare i legali di De Gaetano, la stampa aveva invece già riportato.