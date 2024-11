A Roccella Jonica il carico di un tir è rimasto incastrato in corrispondenza di un passaggio a livello

Linea ferroviaria ionica al momento interrotta. Il motivo è da ricercare nella presenza di un rimorchio trainato da un tir rimasto incastrato sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello a Roccella Jonica. L’autotreno stava trasportando una grossa imbarcazione quando, probabilmente per via del peso eccessivo, è rimasto bloccato proprio tra le due sbarre.