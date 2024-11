Un rimorchio nella piazzola di sosta tra gli svincoli di Fascineto e Sibari, sull’A2 è stato avvolto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi. Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche il personale dell'Anas e una pattuglia della polizia stradale di Frascineto, che ha immediatamente messo in sicurezza l'area e sta gestendo la viabilità.

Il traffico lungo l'arteria stradale è rallentato, con disagi per gli automobilisti che stanno attraversando il tratto interessato. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di seguire le indicazioni del personale sul posto.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo e se siano stati coinvolti eventuali malfunzionamenti del veicolo. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del rimorchio.