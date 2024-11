Giovanni Battaglia, 9 anni di carcere; Nazzareno Felice, 8 anni e 4 mesi; Nazzareno Fiorillo, 11 anni; Michele Fiorillo, 3 anni; Rosario Fiorillo, 19 anni e 4 mesi; Sasha Fortuna, 17 anni e 4 mesi; Giovanni Giardina, 6 anni più 26.000 euro di multa; Francesco La Bella, 8 anni e 8 mesi; Mario Loiacono, 6 anni e 8 mesi; Luigi Maccarone, 2 anni; Saverio Merlo, 4 anni e 8 mesi; Giuseppe Merlo, 4 anni e 8 mesi; Raffaele Moscato, collaboratore di giustizia, 8 anni e 8 mesi; Giovanni Rubino, 6 anni e 4 mesi più 30 mila euro di multa; Michele Suppa, 2 anni. Assolti Nicola Finelli, Marco e Pasquale Fiorillo, Caterina Cutrullà, Francesco D’Ascoli, Salvatore Vita e Cosmo Michele Mancuso.

È questa la sentenza pronunciata dal gup di Catanzaro Paola Ciriaco nell’ambito del filone del processo denominato Rimpiazzo, celebratosi in abbreviato, che ha portato alla sbarra presunti capi e accoliti del clan dei Piscopisani, capofila del cartello antagonista al clan Mancuso, i quali hanno scelto di essere giudicati attraverso un rito che ha concesso lo sconto di un terzo della pena sulle condanne. Le contestazioni di reato spaziavano dall’associazione mafiosa, la cui esistenza è stata riconosciuta, ad una lunga serie di ipotesi delittuose fine tutte aggravate dalla modalità o dalla finalità ‘ndranghetista, per un tottale di circa 80 capi di imputazione. In sede di requisitoria il pm antimafia di Catanzaro Andrea Mancuso aveva formulato richieste di pena ancor più pesanti, all’esito di un processo scaturito dalla maxioperazione condotta dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dalle Squadre mobili di Catanzaro e Vibo Valentia.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Francesco Muzzopappa, Sergio Rotundo, Antonio Porcelli, Giuseppe Di Renzo, Brunella Chiarello, Michelangelo Miceli, Leopoldo Marchese, Diego Brancia, Giovanni Vecchio, Letteria Porfidia, Guido Contestabile, Gregorio Viscomi, Walter Franzè, Salvatore Staiano, Francesco Gambardella, Francesco Sabatino, Luigi La Scala, Gabriele Bordoni, Gaetano Scalamogna, Maria Grazia Pianura, Michelina Suriano, Francesco Lione, Giuseppe Bagnato, Mario Murone, Luca De Fazio, Piera Farina, Domenico Anania, Antonio Turrisi, Rosa Giorno, Emanuele Papaleo, Gabriele D’Ottavio, Massimo Biffa, Francesco Calabrese, Giovambattista Puteri, Annalisa Pisano (legale del collaboratore Moscato), Sergio Mangiavillano, Antonio Rocco, Giosuè Monardo, Annalisa Pisano, Adele Manno, Giacinto Inzillo, Fabio Mirenzio, Giuseppe Pasquino, Nazzareno Latassa, Pasquale Grillo, Attilio Matacera, Alice Massara, Vianello Valerio Accorretti, Antonio Turrisi, Giuseppe Trimboli, Domenico La Blasca.