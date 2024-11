Dopo l'ok del Guardasigilli Bonafede, la governatrice esprime soddisfazione: «Abbiamo evitato che la nostra regione diventasse terra di emigrazione anche in materia di giustizia»

È stato firmato oggi dal ministro della Giustizia Bonafede il protocollo d’intesa col quale si definisce l'utilizzo di un immobile sito a Lamezia Terme per la celebrazione del processo Rinascita Scott. Lo spazio di 3.300 metri quadri era stato messo a disposizione dalla Giunta regionale con una delibera approvata martedì scorso.

«Esprimo tutta la mia soddisfazione - ha dichiarato la governatrice Jole Santelli - per essere riusciti a garantire la celebrazione di questo processo nella nostra regione evitando che, anche in materia di giustizia, la Calabria diventasse terra di emigrazione. È un’altra importante dimostrazione del nostro impegno concreto affinché la Calabria torni ad essere protagonista in tutti i campi, a partire dalla quello della lotta alla criminalità».