In 21 rischiano il processo nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott e in particolare del filone che si celebra a Vibo Valentia dopo che la Dda di Catanzaro ha stralciato alcune posizione dopo che sono venute meno le aggravanti mafiose. Il pm di Vibo Valentia Luca Ciro Lotoro ha infatti avanzato 21 richieste di rinvio a giudizio. Tra i nomi coinvolti figurano l’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, l’imprenditore Giovanni Giamborino, un funzionario della Prefettura e un assistente giudiziario del tribunale di Vibo. L’udienza preliminare è stata fissata dinanzi al gup, Francesca Loffredo, per il 13 giugno prossimo.

Di seguito i nomi degli indagati per i quali è stato chiesto il processo: