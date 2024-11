Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Vibo Valentia (pm Luca Ciro Lotoro) nei confronti di 21 indagati le cui posizioni erano state stralciate dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott” poiché sono venute meno le aggravanti mafiose.

Questi gli indagati nei cui confronti sono state chiuse le indagini:

Giovanni Giamborino, 61 anni, di Piscopio (attualmente in carcere per il troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Alessandro Diddi);

Gianluca Callipo, 40 anni, ex sindaco di Pizzo (attualmente sotto processo per il troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Armando Veneto e Vincenzo Trungadi);

Danilo Tripodi, 41 anni, di Vibo Valentia, assistente giudiziario del Tribunale di Vibo;

Antonella Bartolotti, 40 anni, di Pizzo Calabro (difesa dagli avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino);

Giuseppe Feroleto, 31 anni, di Pizzo (avvocato Sandro D’Agostino);

Filippo Fuscà, 41 anni, di Vibo Valentia (avvocati Salvatore Pronestì e Giuseppe Bagnato);

Ahmed Goairy, 46 anni, marocchino residente a Vibo Valentia (avvocato Marco Talarico);

Renato Iannello, 47 anni, di San Gregorio d’Ippona (avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi);

Nicola Larobina, 60 anni, di Arena, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia (avvocato Antonio Barilaro);

Michele Larobina, 74 anni, di Arena (fratello di Nicola), funzionario della Prefettura di Vibo Valentia (avvocati Mariateresa Larobina e Luca Cianferoni);

Marco Lo Bianco, 38 anni, di Vibo Valentia (avvocato Walter Franzè);

Francesco Marcello, 42 anni, di Pizzo (avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga);

Giuseppe Mercatante, 55 anni, di San Costantino Calabro (avvocati Aldo Currà e Alfredo Mercatante);

Maria Concetta Paglianiti, 41 anni, di Vibo Valentia (avvocato Marco Talarico);

Filippo Polistena, 46 anni, di Vibo Valentia (avvocati Walter Franzè e Luigi Assisi);

Nazzareno Pugliese, 73 anni, di San Costantino Calabro (avvocato Giuseppe Bagnato);

Michelino Scordamaglia, 47 anni, di Vibo Marina (avvocato Francesco Sabatino);

Antonio Scrugli, 32 anni, di Vibo Valentia (avvocato Giovanni Vecchio);

Claudio Solano, 48 anni, di Pizzo Calabro (avvocato Elisabetta Solano);

Antonio Fuoco, 65 anni, di Vibo Valentia (avvocato Salvatore Sorbilli);

Federica Vacatello, 29 anni, di Vibo Valentia (avvocato Domenico Marzano).

