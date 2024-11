Intanto l'avvocato Giandomenico Caiazza è entrato a far parte del collegio difensivo dell'ex parlamentare di Forza Italia, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme

I difensori dell'ex parlamentare Giancarlo Pittelli, di 69 anni, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo "Rinascita scott" alle cosche di 'ndrangheta del Vibonese, hanno presentato il preannunciato ricorso alla Corte di cassazione per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro, l'8 aprile scorso, ha accolto la richiesta della Dda di ripristino della custodia cautelare in carcere per lo stesso Pittelli, attualmente agli domiciliari.

I giudici del riesame, in particolare, nell'accogliere la richiesta della Dda, avevano definito «affetta da vizi di logicità, ragionevolezza e coerenza argomentativa» l'ordinanza con cui il Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale, nell'aula bunker di Lamezia Terme, si sta celebrando il processo "Rinascita scott", ha concesso nel febbraio scorso il beneficio dei domiciliari a Pittelli, con l'aggiunta che il provvedimento era stato adottato «senza nemmeno attendere il termine di due giorni perché l'ufficio del pubblico ministero esprimesse il suo parere» sulla richiesta presentata dai difensori dell'ex parlamentare di Forza Italia.

Avvocato Caiazza si aggiunge a Staiano e Contestabile

Nel frattempo l'avvocato Giandomenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, è entrato a far parte del collegio difensivo dell'ex parlamentare di Forza Italia, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo "Rinascita scott" alle cosche di 'ndrangheta del vibonese in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme. Caiazza si aggiunge così, nella difesa di Pittelli, agli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile.