Seconda puntata di Rinascita Scott - Il maxi processo alla 'ndrangheta, il format in onda tutti i venerdì su LaC Tv condotto da Pietro Comito e Pino Aprile. La nuova puntata partirà dai pentiti, protagonisti del maxiprocesso scaturito dalla maxi inchiesta coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

Andrea Mantella, Raffaele Moscato, Emanuele Mancuso. Sono solo alcuni tra i collaboratori di giustizia che da tre mesi parlano e raccontano cos'era e cos'è la 'ndrangheta, affari, trame e rapporti inconfessabili. Lo fanno dall'aula bunker di Lamezia Terme dove è in corso Rinascita Scott, il processo

Partirà proprio dai pentiti la seconda puntata di Rinascita-Scott - il maxiprocesso alla 'ndrangheta, il format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda su LaC Tv ogni venerdì alle ore 21:30. Ospiti in studio Eugenio Minniti, difensore tra gli altri di Giovanni Strangio (condannato all’ergastolo per la strage di Duisburg), e don Ennio Stamile (coordinatore di Libera per la Calabria).

In collegamento Antonio Padellaro, il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura e Giosuè D'Agostino, esempio di chi a soli 17 anni è riuscito a dire no alla criminalità organizzata dissociandosi dalla sua famiglia.