Sentenza della Suprema Corte nel troncone con rito abbreviato del processo nato dall’operazione Rinascita Scott. Diversi gli annullamenti con rinvio. La sentenza di primo grado era stata emessa il 6 novembre 2021. Giudicati con il rito abbreviato, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà ed Emanuele Mancuso di Nicotera, figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”.

La principale accusa era quella di associazione mafiosa, ma non mancavano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento, detenzione illegale di armi ed usura.

Tutti gli imputati ritenuti responsabili per il reato associativo sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti dei Comuni costituiti parti civili. Le pene più alte in primo grado erano state comminate ai seguenti imputati: Mommo Macrì, Luciano Macrì, Saverio Sacchinelli, Francesco Antonio Pardea, Gregorio Niglia, Pasquale Gallone.

Questa la sentenza della Cassazione: ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11-08-1995, annullamento senza rinvio (14 anni, 6 mesi e 10 giorni in appello) – avvocati Giuseppe Bagnato e Valerio Vianello Accorretti

ARENA Bartolomeo, nato il 15- 11-1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), 3 anni, 9 mesi e 10 giorni – avvocato Giovanna Fronte

BALDO Manuele, nato il 29-05-1966, di Ionadi, annullamento senza rinvio (un anno e 4 mesi in appello) – avvocati Antonio Crudo e Francesco Sabatino

BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06-01-1968, di Vibo, rinvio in appello per rideterminazione pena (12 anni in appello) – avvocato Giuseppe Gervasi

BELISITO Luca, nato il 25-04-1990, di Pizzo, rinvio in appello per rideterminazione pena (16 anni in precedenza) – avvocati Luca Cianferoni e Salvatore Sorbilli

BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22-12-1981, di Vibo, 3 anni e 4 mesi – avvocati Diego Brancia e Guido Contestabile

CAMILLO’ Domenico, nato 01-09-1941, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (15 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Sabatino

CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03-01-1974, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, 2 anni, 10 mesi e 20 giorni – avvocato Salvino Greco

CARCHEDI Paolo, nato il 16-08-1963, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (12 anni in precedenza) – avvocati Antonio Crudo e Giuseppe Di Renzo



CAVALLARO Gianluigi, nato il 30-12-1986, di Nicotera, confermati 3 anni e 6 mesi – avvocato Francesco Sabatino

CHIARELLA Carmelo, 31 anni, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (13 anni in precedenza) – avvocato Francesco Catanzaro

CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Sergio Rotundo e Mario Murone

D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4-06-1958, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (13 anni e 6 mesi in precedenza) – avvocati Francesco Sabatino e Gianluca Fontana

D’ANDREA Giovanni nato il 27-10-1986, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (12 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Diego Brancia e Luca Cianferoni

D’ANDREA Pasquale, nato il 27-04-1989, di Vibo Valentia, annullamento senza rinvio (4 anni e 4 mesi in appello) – avvocato Diego Brancia

DE CERTO Giuseppe, nato il 27-04-1993, di Nicotera, rinvio in appello per rideterminazione pena – avvocati Francesco Capria e Pietro Antonio Corsaro

DE GAETANO Fabio, nato il 12-03-1980, di Rombiolo, rinvio in appello per rideterminazione pena (6 anni in precedenza) – avvocato Antonio Barilari

DE GAETANO Nicola, nato il 18-02-1988, di Rombiolo, rinvio in appello per rideterminazione pena (2 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Antonio Barilari

DE STEFANO Orazio, nato il 11-02-1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, 8 anni e 8 mesi – avvocati Renato Russo e Caterina Sapone

DI MICELI Filippo nato il 04-02-1971, di Piscopio, rinvio in appello per rideterminazione pena (14 anni in appello) – avvocati Vincenzo Belvedere e Giosuè Monardo

DOMINELLO Michele, nato il 08-06-1991, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Diego Brancia



FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05-07 1962, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (12 anni in precedenza) – avvocato Walter Franzè

GALATI Michele, nato il 01-11-1980, di Mileto, 4 anni – avvocati Giuseppe Monteleone e Francesco Sabatino

GALLONE Cristiano, nato il 06-11-1970, di Nicotera, rinvio in appello per rideterminazione pena (3 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Capria

GALLONE Francesco, nato il 11-07-1983, di Nicotera, rinvio in appello per rideterminazione pena (11 anni e 3 mesi in precedenza) – avvocati Antonio Barilari e Guido Contestabile

GALLONE Pasquale, nato il 30-8-1960, di Nicotera Marina, annullamento con rinvio per rideterminazione pena (19 anni, 8 mesi in appello) – avvocati Paride Scinica e Francesco Sabatino

GASPARRO Francesco, nato il 02-10-1971, di San Gregorio d’Ippona, nullità della sentenza per tutti i reati con restituzione degli atti per un nuovo giudizio di primo grado – avvocato Giuseppe Di Renzo

GASPARRO Gregorio, nato il 06-07-1971, di San Gregorio d’Ippona, annullamento con rinvio (16 anni in appello) – avvocati Giovambattista Puteri e Giuseppe Di Renzo

GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14-06-1979, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (14 anni in appello) – avvocato Salvatore Sorbilli

GIOFRE’ Gregorio, nato il 09-12-1963, di San Gregorio d’Ippona, rinvio in appello per rideterminazione pena (13 anni e 4 mesi in appello) – avvocato Sergio Rotundo e Franco Lojacono

IANNELLO Francesco, nato il 22-08-1980, di San Gregorio d’Ippona, rinvio in appello per rideterminazione pena (4 anni e 6 mesi in precedenza) – avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi

LO BIANCO Leoluca, nato il 17-01-1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, annullamento senza rinvio per morte dell’imputato (12 anni in appello) – avvocati Francesco Sabatino e Antonietta Denicolò Gigliotti

LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22-04-1964, di Vibo Valentia, annullamento con rinvio (1 anno e 4 mesi in appello) – avvocato Diego Brancia

LO BIANCO Nicola, nato il 21-09-1972, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Sabatino

LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09-09-1972, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Raffaele Manduca e Giuseppe Orecchio

LOPREIATO Giuseppe, nato il 29-10-1994, di Sant’Onofrio, rinvio in appello per rideterminazione pena (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Pamela Tassone e Giuseppe Lopresti

MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12-08-1984, di Vibo, rinvio in appello per rideterminazione pena (19 anni e 10 mesi in precedenza) – avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Sorbilli

MACRI’ Luciano, nato il 30-06-1968, di Vibo Marina, rinvio in appello per rideterminazione pena (20 anni in precedenza) – avvocati Giuseppe Morelli e Giuseppe Zofrea

MANCO Michele, nato il 09-05-1988, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (12 anni in precedenza) – avvocato Walter Franzè

MANCUSO Emanuele, nato il 14-02-1988, di Nicotera, collaboratore di giustizia, 2 anni e 8 mesi e 24 giorni (4 mesi in appello) – avvocato Antonia Nicolini

MANTELLA Vincenzo, nato il 25-09-1986, di Vibo Valentia, annullamento con rinvio (12 anni in appello) – avvocato Diego Brancia

MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16-06-1970, di Mesiano di Filandari, annullamento senza rinvio per reato associativo, rigetta nel resto e manda a Corte d’appello per determianzione pena (14 anni in appello) – avvocati Daniela Garisto e Francesco Sabatino

MAZZOTTA Francesca, nata il 15-05-1995, di Pizzo, annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste (anni 4 in appello) – avvocati Sergio Rotundo e Luca Cianferoni

MAZZOTTA Mariangela, nata il 28-05-1992, di Pizzo, annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste (mesi 10 e giorni 20 in appello) – avvocati Luigi Gullo e Luca Cianferoni

MORGESE Rossana, nata il 15-10-1988, di Vibo Valentia, annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste (3 anni e 4 mesi in appello) – avvocati Walter Franzè e Diego Brancia

MORGESE Salvatore, nato l’8-10-1963, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni in precedenza) – avvocato Santo Cortese e

NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08-04-1983, di Briatico, annullamento con rinvio (20 anni in appello) – avvocati Domenico Soranna e Giuseppe Bagnato

ORECCHIO Filippo nato il 28-07-1995, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (13 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Sabatino

PALAMARA Emiliano, nato il 30-05-1971, di Parghelia, 6 anni e 8 mesi – avvocato Filippo Accorinti

PANETTA Costantino, nato il 17-04-1984, di Vibo Valentia, annullamento senza rinvio (4 anni in appello) – avvocato Francesco Capria

PARDEA Domenico, cl ’67, di Vibo, residente a Pizzo, rinvio in appello per rideterminazione pena (16 anni in precedenza) – avvocati Gaetano Scalamogna e Giuseppe Bagnato

PARDEA Francesco Antonio, nato il 10-03-1986, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (20 anni in precedenza) – avvocati Dario Vannatiello e Diego Brancia

PATANIA Antonio, nato il 20-08-1985, di Sant’Onofrio, annullamento con rinvio (12 anni in appello) – avvocati Luigi Gullo e Vincenzo Gennaro

POLIMENO Lorenzo, nato il 04-10-1977, di Reggio Calabria, 8 anni e 8 mesi – avvocati Gianfranco Giunta e Simona Polimeni

PRESTANICOLA Andrea, nato il 29-11-1986, di Ionadi, annullamento con rinvio (12 anni e 4 mesi in appello) – avvocati Giovambattista Puteri e Piero Chiodo

PRESTIA Domenico, nato il 18-01-1970, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Letterio Rositano

PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18-02-1984, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Salvatore Staiano e Raffaele Manduca

RIZZO Giovanni, nato il 29-10-1982, di Nicotera, annullamento con rinvio (12 anni in appello) – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro

SACCHINELLI Saverio, nato il 17-07-1982, di Pizzoni, 13 anni e 4 mesi (20 anni in primo grado) – avvocati Donatella Frojo e Francesco Sorrentino

SALAMO’ Giuseppe, nato il 23-06-1980, di Zungri, annullamento senza rinvio (1 anno e 4 mesi in appello) – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia

SCRIVA Giuseppe, nato il 14-01-1960, di Vibo Valentia, annullata con rinvio la condanna a 12 anni – avvocati Sergio Rotundo e Franco Lojacono

SHKURTAJ Lulezim, nato il 27-05-1987, Albania, rinvio in appello per rideterminazione pena (6 anni in precedenza) – avvocati Maria Cristina Masetti

TAVELLA Pasquale, nato il 19-01-1986, di Briatico, assolto (1 anno e 4 mesi in primo grado) – avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Bagnato

TULOSAI Salvatore, nato il 07-05-1959, di Vibo Valentia, annullamento senza rinvio (12 anni in appello) – avvocato Giuseppe Gervasi

VANACORE Paolo nato il 12-09-1971, di Uboldo (Varese), 3 anni – avvocato Paola Bartucci

VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, posizione separata e rinvio udienza al 5 giugno (5 anni e 4 mesi in appello) – avvocato Diego Brancia

VITRO’ Luigi, nato il 06-11-1974, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (3 anni in precedenza) – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo

Misura cautelare cessata per Serafino Alessandria, Nicolino Pantaleone Mazzeo e Salvatore Tulosai.