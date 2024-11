In una precisazione i titolari della società lametina, concessionari di prestigiosi marchi automobilistici, ci hanno fatto sapere che trattasi di un caso di omonimia societaria

Nel contesto dell’operazione giudiziaria “Rinascita scott” è stata coinvolta una società denominata Paradiso srl, omonima di un’altra società di Lamezia Terme la concessionaria la Concessionaria Paradiso Srl rappresentante dei marchi Mercedes, Smart, Bmw, Mini, Alfa Romeo e Jeep, e sita in Lamezia Terme (Cz).

Gli amministratori della concessionaria Paradiso ci hanno fatto pervenire una precisazione che noi volentieri pubblichiamo, nella quale si fa notare che tale società, sita in Lamezia e titolare di prestigiosi marchi automobilistici, è assolutamente estranea alla suddetta ordinanza di sequestro e altrettanto assolutamente non convolta con l’operazione giudiziaria in questione.