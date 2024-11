Si è da poco concluso l'interrogatorio di garanzia di Giancarlo Pittelli, il noto penalista catanzarese ed ex parlamentare coinvolto nella maxi-inchiesta Rinascita-Scott istruita dalla Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Pittelli, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile, si è avvalso della facoltà di non rispondere per via delle condizioni psichiche degradate, come hanno fatto sapere i legali al termine dell'interrogatorio. Pittelli è accusato di associazione mafiosa e di essere stato punto di raccordo tra gli interessi della cosca Mancuso di Vibo Valentia ed esponenti politici e amministrativi.



La Procura per lui aveva chiesto la misura cautelare in carcere con l'accusa di concorso esterno ma il Gip Barbara Saccà ha aggravato la sua posizione in associazione mafiosa.