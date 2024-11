Il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Catanzaro ha disposto la sospensione di Giancarlo Pittelli, avvocato catanzarese coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott e recluso nel carcere di Nuoro con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

La Procura aveva trasmesso gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina affinché valutasse i provvedimenti da assumere. Ieri è stata resa nota la sospensione del penalista catanzarese per un anno. La misura potrebbe essere estesa ulteriormente nel caso in cui la misura cautelare in carcere non venisse rimossa.

